Мэр Пензы наградил лучших участников проекта «PROдвижение» Образование

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев наградил лучших участников муниципального кластерного проекта «PROдвижение» сезона 2018–2019 годов в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в лицее современных технологий управления №2 в понедельник, 22 апреля.

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«В этом году проекту «PROдвижение» 5 лет. Впервые ребята работали по муниципальному заданию. Мы благодарны всем участникам и их наставникам, которые откликнулись, провели большую работу и представили свои проекты на суд жюри», — отметил мэр.

В ходе церемонии он вручил почетные грамоты и подарки победителям проекта в строительно-архитектурном направлении. В частности, были отмечены работы, посвященные развитию Учительского сквера.

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Среди участников «PROдвижения» оказались команды, которые также представили свои разработки на всероссийском уровне: ученики школы №69 стали призерами предпринимательского проекта «Профстарт», а представители лицея современных технологий управления №2 — абсолютными чемпионами конкурса «Высший пилотаж», организованного НИУ ВШЭ.

«Разработки наших детей стали известными на всероссийском уровне, значит, мы вместе с вами на правильном пути», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальный кластерный проект «PROдвижение» реализуется в Пензе с 2013 года. Его целью является профессиональное и личностное самоопределение школьников через погружение в командную работу.

В 2018–2019 учебном году конкурс объединил более 600 школьников, которые подготовили 67 проектов в пяти направлениях — «Социально-экономическое», «Инженерно-техническое», «Экологическое», «Архитектурно-строительное» и «Информационные технологии».