Сбербанк провел урок финансовой грамотности для учащихся пензенского лицея №2 Образование

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Более 20 учащихся лицея современных технологий управления №2 посетили урок финансовой грамотности, состоявшийся в Пензенском отделении Сбербанка.

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Обращаясь к собравшимся, управляющий отделением Марина Дементьева сообщила, что ежедневно 45–50 тыс. человек ищут в интернет-поисковиках информацию по запросу «финансовая грамотность», при этом узнать, «как разбогатеть», хотят 5–6 млн. граждан.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что люди недооценивают важность навыков безопасного обращения с деньгами.

Марина Дементьева отметила, что многие состоятельные люди называют в качестве факторов своего успеха упорный труд, время и четкую цель.

«В один момент богатым еще никто не стал, наверное, за исключением тех, кому бабушка оставила большое наследство», — уточнила она, добавив, что в этом случае деньги можно легко потерять, если распорядиться ими нерационально.

В связи с этим управляющий Пензенским отделением Сбербанка предложила лицеистам поразмышлять о том, каких именно целей они хотят добиться в свои годы и через несколько лет.

«Я из семьи простых служащих. У меня мама и папа работали на заводе. Я никогда даже не думала, что стану руководителем в банке. Все пришло в свое время — пришел опыт, пришли знания, пришло желание, но самое главное — была цель чего-то достичь», — подчеркнула Марина Дементьева.

В продолжение урока внимание было уделено вопросам финансового планирования. В частности, учащиеся узнали, как составить личный план накопления денежных средств.

Для этого им потребовалось проанализировать свои доходы и расходы, оценить сумму, которая необходима для достижения поставленной цели, определить разумные сроки осуществления задуманного, источники поиска дополнительных ресурсов, возможности для сокращения трат, а также просчитать риски, после чего выбрать оптимальный инструмент для сохранения и приумножения имеющихся средств.

Затем была организована деловая игра, в ходе которой лицеисты смогли воспользоваться полученными знаниями.

Так, им предлагалось определить цель и, используя различные инструменты, например, банковский депозит, ценные бумаги и страхование, за три года «накопить» на нее.

В итоге к намеченной цели приблизились лишь трое учащихся. Из них был выбран один победитель, который получил памятный подарок.

Проект Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года.

Его главная цель — повышение знаний населения в этой сфере, содействие формированию у россиян разумного финансового поведения, ответственного отношения к сбережениям, навыков управления личным и семейным бюджетом.

Целевой аудиторией являются взрослые со средним и низким уровнем дохода, то есть потенциальные потребители финансовых услуг, а также школьники и студенты.

Пятая всероссийская неделя финансовой грамотности проходит в стране с 17 по 24 апреля.