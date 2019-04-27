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Оксана Чередова стала воспитателем года в Пензенской области

11:13 | 27.04.2019 | Образование

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Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Педагог детского сада №89 «Солнечный лучик» города Пензы Оксана Чередова победила по итогам регионального этапа конкурса «Воспитатель года России».

Оксана Чередова стала воспитателем года в Пензенской области

Фото: Penza-gorod.ru

Итоги профессионального состязания подведены в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в минувшую пятницу, 26 апреля.

В качестве награды Оксана Чередова получила сертификат на 100 тыс. рублей и право представлять регион на всероссийском этапе.

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Второе место разделили воспитатель детского сада комбинированного вида «Солнышко» поселка Башмаково Любовь Ганина и педагог центра развития ребенка – детского сада №36 Кузнецка Мария Осетрова. Им вручены сертификаты на 50 тыс. рублей.

Третьего места и сертификатов на 30 тыс. рублей удостоены старший воспитатель детского сада №16 города Заречного Ольга Захарова и воспитатель детского сада №2 «Солнышко» Наровчата Ирина Сальникова.

Ирина Сальникова также стала победительницей в номинации «Педагогическое мастерство» и получила 25 тыс. рублей на приобретение путевки в любой санаторий Пензенской области.

Всего в региональном этапе конкурса приняли участие 12 педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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