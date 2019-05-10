Эксперты чемпионата «Абилимпикс» в Пензе пройдут обучение Образование

Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. 55 экспертов регионального чемпионата профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдут дополнительное обучение на базе учебно-методического центра пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса с 13 мая по 1 июня.

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Для них будут подготовлены занятия по профессиональной программе повышения квалификации «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью».

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В число экспертов вошли преподаватели, работодатели, победители чемпионатов прошлых лет.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, заявки на участие в чемпионате подали 115 школьников, студентов колледжей, вузов и специалистов.

IV региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет с 10 по 12 сентября.

Число компетенций в 2019 году увеличено до 13.