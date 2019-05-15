Школьницу из Липовки наградят в Совете Федерации Образование

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Ученица 11 класса школы села Липовка Башмаковского района Пензенской области Светлана Селина, победившая в конкурсе «Наследники Юрия Гагарина», приглашена для награждения в Совет Федерации России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она заняла первое место в номинации «Педагогика и психология подготовки космонавтов». Конкурсную работу школьница выполнила под руководством учителя физики Нелли Васиной.

Всего по итогам конкурса, организованного Всероссийским педагогическим собранием (ВПС), отмечены 19 человек из 15 субъектов федерации. На церемонию награждения, которая состоится 23 мая, они приглашены вместе со своими наставниками.

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель сектора центра координации научно-методической и проектной деятельности Института регионального развития, член Центрального совета ВПС Николай Полосин, для школьников организуют экскурсию по Совету Федерации и центру подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Открытый всероссийский конкурс «Наследники Юрия Гагарина» проводился в 2019 году под девизом «Время быть первыми!». Участвовать в нем могли ученики 10 и 11 классов.

Задача конкурса состояла в том, чтобы стимулировать школьников к развитию природной любознательности и пытливости, пробудить интерес к познанию и исследованиям, увлечь естественнонаучными предметами, расширить грани развития личности на основе патриотизма и любви к своей стране.