Мэр Пензы потребовал нарастить темпы работ на стройплощадке нового корпуса детсада Образование

Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал нарастить темпы работ по возведению корпуса №2 на территории филиала детского сада №101 на улице Макаренко.

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В ходе визита на стройплощадку в воскресенье, 19 мая, он выразил недовольство количеством задействованной на объекте рабочей силы.

«Мы не сомневаемся в ответственности подрядчика. Это не первый социально значимый проект, который он реализует. При этом время ограничено, и нужно в ежедневном режиме выстраивать работу таким образом, чтобы завершить оставшиеся объемы в установленный срок», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, на данный момент в трехэтажном корпусе ведутся отделочные работы: стены облицованы керамической плиткой, на полах уложен керамогранит. Предстоит установить межкомнатные двери, покрасить стены, уложить линолеум в некоторых помещений и смонтировать оборудование для пищеблока.

На прилегающей территории необходимо подготовить основание под тротуары и проезды.

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25 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Пензастройком» в лице гендиректора Владимира Савинкина заключили муниципальный контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Макаренко.

Трехэтажное здание на 175 мест должно иметь подвал и чердак. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.

Изначально цена контракта составляла 102,6 млн. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением №7 от 13 мая 2019 года она была увеличена почти до 107 млн. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней — федерального, областного и муниципального.

Дата завершения работ по контракту — 17 июня 2019 года.