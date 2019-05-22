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В Пензе в 2020 году начнут строить новую школу на ГПЗ-24

08:29 | 22.05.2019 | Образование

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Строительство новой школы планируется начать в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы в 2020 году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе в 2020 году начнут строить новую школу на ГПЗ-24

Фото: Penza-gorod.ru

«Школу планируем. Рассматриваем варианты. По сегодняшней загруженности получается, что нужно возводить школу на 1,1 тыс. мест. Земельный участок предусмотрен. Рассчитываем приступить к строительству школы к концу 2020 года», — пояснил он в ходе встречи с представителями общественности Железнодорожного района Пензы в минувший вторник, 21 мая.

Мэр напомнил, что за последние 4 года было построено две современные школы.

«Две еще строим. Кроме того, идет строительство детских садов. Тем самым выполняется указ президента о предоставлении ясельных мест для детей до трех лет», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он также остановился на теме ремонта и реконструкции дорог. По словам главы городской администрации, в 2019 году в Железнодорожном районе по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») планируется отремонтировать проезжую часть с заездными карманами и тротуарами протяженностью 17 км.

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Виктор Кувайцев добавил, что ведется подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Чаадаева.

«Рассчитываем на следующий год включить в программу. На нескольких территориях не предусмотрен водоотвод, улица Чаадаева — одна из них. Проект предусматривает выезд на трассу М5 по две полосы в каждом направлении. Первый этап — от Сурского моста до улицы Дружбы — мы сделаем в трехполосном исполнении, там будут современные пешеходные связи и освещение, ливневая канализация. В этом году мы ремонтируем улицу Дружбы и уже на этом этапе закладываем там ливнесборники», — сказа мэр.

Отвечая на вопрос о здании бывшей бани на улице Дружбы, Виктор Кувайцев сообщил, что оно было продано с аукциона, и новый собственник намерен использовать его по назначению.

«Разрешенный вид деятельности — административное здание. Если собственник пожелает сохранить это направление, то мы его, безусловно, в этом поддержим. Ежегодно из бюджета выделяются значительные средства, чтобы пензенцы имели возможность посетить баню», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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