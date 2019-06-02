Мэр Пензы поручил привести в порядок территорию около детсада на улице Макаренко Образование

Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил представителям подрядной организации привести в порядок территорию около строящегося корпуса детского сада на улице Макаренко после прокладки трубопровода.

Фото: Penza-gorod.ru

«По этой территории родители поведут детей в детский сад, необходимо завершить земляные работы и обустроить тротуар», — сказал он в ходе посещения объекта в воскресенье, 2 июня.

Мэр также поручил обратить внимание на неприглядный внешний вид надземной теплотрассы над дорожкой к главному входу в детский сад.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на 2 июня, на объекте завершаются работы по строительству корпуса, идет внутренняя чистовая отделка — покраска стен, укладка линолеума. Завершен монтаж оборудования для пищеблока.

На территории проводится обустройство проездов, тротуаров, резинового покрытия на игровых площадках, озеленение.

К новому зданию проложены необходимые инженерные коммуникации, предстоит осуществить их врезку в магистральные сети.

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25 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Пензастройком» в лице гендиректора Владимира Савинкина заключили муниципальный контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Макаренко.

Трехэтажное здание на 175 мест должно иметь подвал и чердак. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.

Изначально цена контракта составляла 102,6 млн. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением №7 от 13 мая 2019 года она была увеличена почти до 107 млн. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней — федерального, областного и муниципального.

Дата завершения работ по контракту — 17 июня 2019 года.