В Пензенской области будет внедрен стандарт кадрового обеспечения промышленного роста Образование

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста подписано на встрече губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Светланы Чупшевой и главы союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона пояснил, что после заключения соглашения о сотрудничестве планируется утвердить дорожную карту внедрения регионального стандарта.

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«В Пензенской области уже приступили к разработке стратегии кадрового обеспечения. Подготовку документа осуществляет местный Институт регионального развития. Также определено, что функции координационного совета будет выполнять совет по экономической и инвестиционной политике», — уточнил губернатор.

Он добавил, что региональным координатором работы по внедрению стандарта станет министерство образования Пензенской области.

«Координирующую работу по направлению среднесрочного и долгосрочного планирования потребности в кадрах будет выполнять региональное министерство труда, социальной защиты и демографии», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.