Гутенев обсудил с Белозерцевым перспективы проведения в Пензе форума «Инженеры будущего» Экономика

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Перспективы проведения в Пензе в 2020 году международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», принять который готовы 14 субъектов РФ, стали одной из главных тем рабочей встречи первого вице-президента Союза машиностроителей России, депутата Госдумы, координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в правительстве региона в минувший понедельник, 27 мая.

Фото: Pnzreg.ru

По словам Владимира Гутенева, форум всегда привлекает в регион руководителей крупнейших холдингов и корпораций, представителей власти, ученых и политиков.

«У Союза машиностроителей России существует большое количество зарубежных партнеров. Это и Германская внешнеторговая палата, и различные ассоциации предпринимателей Франции, Австрии, Италии, Бразилии. Сейчас на нас выходит синдикат бразильских предприятий ОПК [оборонно-промышленного комплекса]», — цитирует вице-президента организации пресс-служба союза.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, стороны также обсудили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, которое планируется подписать на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).