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Четверо пензенских выпускников приглашены на обучение в РУДН

12:09 | 11.06.2019 | Образование

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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Российский университет дружбы народов в Москве направил четырем выпускникам губернского лицея Пензы сертификаты, подтверждающие их право на зачисление в вуз на бюджетные места.

Четверо пензенских выпускников приглашены на обучение в РУДН. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их число вошли победитель всероссийской олимпиады школьников по экологии Олеся Сапожникова, призер аналогичного конкурса по химии — Софья Зарубина, по астрономии — Андрей Аверьянов, а также победитель всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы» и межвузовского соревнования школьников по математике и физике Андрей Лаврентьев.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, для них гарантировано зачисление на вакантное бюджетное место без экзаменов по направлению подготовки, соответствующему профилю олимпиады.

Также они смогут получать повышенную стипендию в размере от 16 до 25 тыс. рублей в месяц, которая при сдаче первой сессии на «отлично» продлевается на второй семестр. Им будет предоставлено общежитие и возможность бесплатного обучения по программе «Переводчик».

Сертификаты будут вручены пензенцам на выпускном вечере, который пройдет 21 июня.

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