EN
19:40:22 Вторник, 11 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На капремонт 17 пензенских детсадов направят около 100 млн. рублей

12:40 | 11.06.2019 | Образование

Печать

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Около 100 млн. рублей будет в общей сложности направлено на капитальный ремонт 17 детских садов Пензенской области.

На капремонт 17 пензенских детсадов направят около 100 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, учреждения в 2019 году впервые будут приведены в порядок в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы».

Будет капитально отремонтировано по одному детсаду в Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Кузнецком, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Спасском и Шемышейском районах.

На эти цели из областного бюджета выделено более 78 млн. рублей, еще более 19 млн. рублей — из муниципальных.

Основными видами работ станут ремонт кровли, фасада, системы отопления, водопровода, канализации, замена окон. Одним из первых к ним приступит Никольский район, где контракт на поведение работ заключен 10 июня.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины в закрытом гараже с заведенной машиной Пензенский губернатор уверен в укреплении отношений региона с Казахстаном
В пензенских семьях за пять месяцев на свет появились 857 третьих и последующих детей В Пензенской области выросло производство скота и птицы на убой
В пензенской колонии-поселении за пять месяцев произвели более 80 тонн молока На Шуисте «Citroen» сбил мальчика
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама