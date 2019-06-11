На капремонт 17 пензенских детсадов направят около 100 млн. рублей Образование

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Около 100 млн. рублей будет в общей сложности направлено на капитальный ремонт 17 детских садов Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, учреждения в 2019 году впервые будут приведены в порядок в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы».

Будет капитально отремонтировано по одному детсаду в Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Кузнецком, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Спасском и Шемышейском районах.

На эти цели из областного бюджета выделено более 78 млн. рублей, еще более 19 млн. рублей — из муниципальных.

Основными видами работ станут ремонт кровли, фасада, системы отопления, водопровода, канализации, замена окон. Одним из первых к ним приступит Никольский район, где контракт на поведение работ заключен 10 июня.