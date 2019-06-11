Восемь пензенских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Восемь пензенских выпускников получили высший балл за единый государственный экзамен по математике профильного уровня и по литературе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Все, кто набрал 100 баллов по математике, учились в Пензе. Так, высокие знания показали Александр Тряпицын из гимназии №44, Георгий Торгашов из школы №64, Данила Грашенков из школы №19, Андрей Лаврентьев и Максим Кучковский из губернского лицея.
На ЕГЭ по литературе отличились Анастасия Сибирева из школы №1 Пачелмы, Полина Сударикова из школы №1 Колышлея и Анастасия Иванова из лицея современных технологий управления №2 Пензы.
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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, лучше, чем в 2018 году, выпускники справились с экзаменами по литературе и географии. Число выпускников, не сумевших преодолеть минимальный порог, снизилось на 1,7% и 0,9% соответственно.
Средний балл по математике базового уровня остался на уровне 2018 года — 4,2, при этом на 1,1% увеличилось число работ, выполненных на «отлично». Более 96 % одиннадцатиклассников успешно прошли итоговую аттестацию.
Результаты по профильной математике остались на уровне 2018 года — 4,4% выпускников не преодолели минимальный порог.