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В Пензенской области ЕГЭ по химии и истории на 100 баллов сдали 12 выпускников

14:48 | 13.06.2019 | Образование

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Двенадцать выпускников школ Пензенской области получили 100 баллов по итогам единых государственных экзаменов по химии и истории.

В Пензенской области ЕГЭ по химии и истории на 100 баллов сдали 12 выпускников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, максимальный результат на ЕГЭ по истории продемонстрировали пять человек: Кирилл Сениченков из школы №8 города Каменки, а также учащиеся из Пензы — Илья Гусев из гимназии №44, Геннадий Кривцов из гимназии №13, Мария Дьяченко из школы №52 и Ксения Ермолова из школы №60.

Всего ЕГЭ по истории сдавали 844 человека. Не смогли справиться с заданиями 3,7%.

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На экзамене по химии 100 баллов заработали семеро выпускников: Елена Панина из школы №2 города Белинского, Артем Лазарев из зареченской школы №225, а также пятеро учащихся из Пензы — Никита Плотников из школы №68, Наталья Романова из гимназии №44, Юлия Солодилова из лицея №55, Марк Андосов из гимназии «САН» и Дарья Куренкова из школы №58.

Этот экзамен сдавали 738 выпускников. Не преодолели минимальный порог 8,9%.

Всего по итогам пяти экзаменов на высший балл оценены 20 работ.

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