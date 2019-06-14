В Пензе призерам чемпионата «Молодые профессионалы» вручены премии Образование

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Сертификаты на денежное поощрение вручены призерам чемпионата «Молодые профессионалы» и их наставникам в ходе церемонии, состоявшейся в пензенском колледже архитектуры и строительства в пятницу, 14 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Двое победителей соревнований получат по 100 тыс. рублей, бронзовый призер — 40 тыс. рублей, двое обладателей медальонов за профессионализм — по 30 тыс. рублей.

Такими же суммами решено поощрить их педагогов.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на работу опытных наставников, которые помогали участникам осваивать тонкости профессий, поблагодарил тренеров и экспертов за их труд, рекомендовав руководству учреждений также наградить их.

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«С 2015 года из бюджета Пензенской области на развитие движения WorldSkills Russia выделено свыше 55 млн. рублей. Средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений системы среднего профессионального образования — закупку для колледжей оборудования, необходимого для подготовки специалистов», — напомнил он.

Глава региона добавил, что это приносит свои плоды.

В продолжение мероприятия Иван Белозерцев наградил пензенских студентов, которые по итогам II всероссийского фестиваля «Открытый мир самбо» заняли первое место в демонстрационной дисциплине, сообщает пресс-служба правительства области.