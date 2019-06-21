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Иван Бортник поделится опытом с участниками школы «TeenГрад» в Пензе

12:45 | 21.06.2019 | Образование

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Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник поделится опытом с участниками летней школы «TeenГрад», которая является одним из ключевых событий региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минпрома Пензенской области.

Иван Бортник поделится опытом с участниками школы «TeenГрад» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Иван Бортник 26 июня выступит с докладом об инновационном развитии регионов и примет участие в диалоговой площадке «100 вопросов взрослому», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что гость расскажет школьникам о своем жизненном пути, хобби и жизненных ценностях.

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Летняя школа «TeenГрад» будет работать в Пензе на базе училища олимпийского резерва с 23 июня по 1 июля.

Она предусматривает функционирование молодежных инновационных предприятий (МИП), технопарка, учебно-производственного, клубного, административного центров и другие форматы обучения. Предполагается, что каждый день в школе будут проводиться мастер-классы, практикующие специалисты прочтут лекции, а также участников ждут интеллектуальные и культурные мероприятия.

Итогом работы должны стать восемь стартапов, которые будут представлены на презентации 1 июля.

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