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В Пензе 23 июня начнет работу летняя школа «TeenГрад»

09:30 | 14.06.2019 | Образование

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Летняя школа «TeenГрад», которая является одним из ключевых событий региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick», будет работать в Пензе на базе училища олимпийского резерва с 23 июня по 1 июля.

В Пензе 23 июня начнет работу летняя школа «TeenГрад». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она предусматривает функционирование молодежных инновационных предприятий (МИП), технопарка, учебно-производственного, клубного, административного центров и другие форматы обучения.

«TeenГрад» — это уникальная площадка, которая объединяет специалистов разных направлений для создания стартапов и повышения уровня профессиональных навыков. Участниками летней школы в этом году станут победители интернет-конкурса «Новатор_Web 2.0», — пояснил начальник отдела молодежных инновационных программ ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Евгений Симонов.

Предполагается, что каждый день в школе будут проводиться мастер-классы, практикующие специалисты прочтут лекции, а также участников ждут интеллектуальные и культурные мероприятия.

Итогом работы должны стать восемь стартапов, которые будут представлены на презентации 1 июля, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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