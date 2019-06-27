В пензенских колледжах будут учить людей предпенсионного возраста Образование

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Лица предпенсионного возраста смогут бесплатно пройти обучение в пяти центрах профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе колледжей Пензенской области по итогам отбора, проведенного союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

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По наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям на уровне международных стандартов WorldSkills и профессионального стандарта педагога смогут пройти обучение женщины 53–55 лет и мужчины 58–60 лет, а также лица, имеющие справку об отнесении к категории предпенсионного возраста.

Пензенский колледж архитектуры и строительства организует подготовку специалистов по компетенциям «Графический дизайн», «Кирпичная кладка» и«Малярные и декоративные работы», IT-колледж — «Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии» и «Электромонтаж».

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В колледже пищевой промышленности и коммерции лица предпенсионного возраста смогут получить навыки по кондитерскому делу, в колледже современных технологий переработки и бизнеса — по ресторанному сервису, в социально-педагогическом колледже — по преподаванию физической культуры, спорта и фитнеса.

Обучение будет организовано за счет средств федерального бюджета, выделенных союзу «Молодые профессионалы» в рамках реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».