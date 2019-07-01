В пензенских колледжах для абитуриентов предусмотрено 5 тыс. бюджетных мест Образование

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Более 5 тыс. бюджетных мест предусмотрено для абитуриентов в колледжах Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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Прием проводится по 26 профессиям и 63 специальностям после 9 и 11 классов.

Зачисление абитуриентов на бюджетные места в колледжи проводится без экзаменов за исключением направлений, по которым требуется проведение соответствующих конкурсных испытаний, например, на специальности «Графический дизайн», «Архитектура» и «Физическая культура».

В остальных случаях достаточно подать заявление и представить документ об образовании.

Приемная кампания в колледжи Пензенской области стартовала 20 июня. По данным на 28 июня, план приема выполнен на 19%.

Кампания продолжится до 25 августа или до 30 ноября при наличии свободных бюджетных мест.