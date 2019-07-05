Пензенские студенты стали участниками форума «Территория смыслов» Образование

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Одиннадцать студентов вузов Пензенской области стали участниками всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», первая смена которого под названием «Россия — страна возможностей» стартовала на озере Сенеж в Солнечногорске Московской области в пятницу, 5 июля.

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Молодых людей ждут обучающие занятия, мероприятия, позволяющие наладить связи в профессиональной среде, лекции и «Диалоги на равных».

Также они смогут предложить свои инициативы для включения в новые проекты платформы «Россия — страна возможностей».

Смена продлится до 11 июля, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» проходит ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи для активных граждан в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

До 2019 года местом его проведения была деревня Дворики Камешковского района Владимирской области близ реки Клязьмы.

С 5 июля по 12 августа будет организовано шесть тематических смен.