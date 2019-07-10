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В Пензенской области суд признал законным аннулирование результата ЕГЭ из-за умных часов

08:21 | 10.07.2019 | Образование

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Наровчатский районный суд признал законным решение государственной экзаменационной комиссии Пензенской области от 31 мая, в соответствии с которым учащийся за три минуты до окончания ЕГЭ по химии был удален из аудитории из-за наличия у него на руке умных часов Apple Watch, результат работы аннулирован, а право подтверждения знаний по данному предмету будет предоставлено юноше не ранее чем через год.

В Пензенской области суд признал законным аннулирование результата ЕГЭ из-за умных часов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не согласившись с решением комиссии, законный представитель обратился в суд, поскольку часы необходимы сыну, чтобы контролировать артериальное давление и пульс, так как он страдает вегето-сосудистой дистонией. Также истец пояснил, что смарт-часы Apple Watch не могут выйти в интернет без телефона, которого у подростка при себе не было», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, при вынесении решения учтено, что смарт-часы Apple Watch являются аппаратурой для передачи данных, а значит, относятся к предметам, запрещенным во время сдачи экзамена.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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