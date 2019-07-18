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В Пензе семь детсадов погасили долги за коммунальные услуги

16:28 | 18.07.2019 | Образование

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Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Семь муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений — детсады №№8, 19, 39, 71, 89, 122 и 129 — погасили задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов «Т Плюс» и «ТНС энерго Пенза». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе семь детсадов погасили долги за коммунальные услуги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что долги накопились по причине несвоевременного перечисления управлением образования Пензы бюджетных средств подведомственным учреждениям для внесения платы за коммунальные услуги.

По ее словам, на 1 июня размер задолженности превышал 3 млн. рублей.

Светлана Артамонова добавила, что по результатам проведенной проверки начальника управления образования Пензы Юрию Голодяеву было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — сказала собеседница агентства.

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