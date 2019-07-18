В Пензе семь детсадов погасили долги за коммунальные услуги Образование

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Семь муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений — детсады №№8, 19, 39, 71, 89, 122 и 129 — погасили задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов «Т Плюс» и «ТНС энерго Пенза». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что долги накопились по причине несвоевременного перечисления управлением образования Пензы бюджетных средств подведомственным учреждениям для внесения платы за коммунальные услуги.

По ее словам, на 1 июня размер задолженности превышал 3 млн. рублей.

Светлана Артамонова добавила, что по результатам проведенной проверки начальника управления образования Пензы Юрию Голодяеву было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — сказала собеседница агентства.