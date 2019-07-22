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В пензенские школы начали поступать учебники

09:30 | 22.07.2019 | Образование

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Первые партии учебников, закупка которых организована в преддверии Дня знаний, поступили в школы Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В пензенские школы начали поступать учебники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что на приобретение 263 тыс. 964 экземпляров в областном бюджете заложено 118 млн. 887 тыс. рублей.

«Пока поступило 12%, но график выполняется в полном объеме», — пояснил министр в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 22 июля.

Александр Воронков отметил, что учебники уже доставлены, в частности, в Сосновоборский, Неверкинский и Каменский районы.

По его словам, учащихся 1–5 классов планируется также обеспечить дневниками, оформление которых будет посвящено предстоящему 75-летию Великой Победы.

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