Суд признал законным удаление участника ЕГЭ из аудитории после утечки КИМ в интернет Образование

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области признал законным удаление 5 июня 2019 года участника единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике из аудитории после размещения в интернете фотографии его контрольно-измерительного материала (КИМ).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, после поступления из ФГБУ «Федеральный центр тестирования» информации об утечке КИМ участник экзамена добровольно предъявил устройство в виде кулона, которое, согласно заключению технического специалиста, является беспроводной bluetooth-гарнитурой, предназначенной для передачи речевого сигнала, но не фотоснимков.

«Оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал установленным факт наличия запрещенных предметов в период проведения единого государственного экзамена по физике у данного участника ЕГЭ, что влечет аннулирование результатов», — пояснил собеседник агентства.