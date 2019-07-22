Пензенские власти помогут семьям с небольшим достатком собрать детей в школу Образование

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Власти Пензенской области должны помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу в преддверии нового учебного года. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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При этом он призвал чиновников и работников социальных служб работать на опережение.

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«Даже тогда, когда не обращаются, социальные службы, система управления образования, отделы должны сами прийти к этим семьям малообеспеченным и сами предложить свою услугу — помощь в подготовке детей к школе», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 22 июля.

Контролировать работу в этом направлении губернатор поручил руководителям профильных ведомств — министру образования Пензенской области Александру Воронкову, а также министру труда, социальной защиты и демографии региона Алексею Качану.

«Учреждения социального обслуживания населения муниципальных районов, городских округов должны уточнить списки нуждающихся семей. Они у них есть», — добавил глава региона.