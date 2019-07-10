В Пензенской области 13,5% населения живет за чертой бедности — рейтинг

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Доля населения Пензенской области, живущего за чертой бедности, составляет 13,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами агентства РИА Рейтинг.
Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году составило в Пензенской области 1,33. По этому показателю субъект федерации занял в стране лишь 63 место.
Лидером рейтинга регионов по уровню доходов населения стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где они более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В тройку лидеров вошли также Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Москва расположилась на 7 строчке, Санкт-Петербург — на 9 месте.
Среди субъектов Приволжского федерального округа лучшие позиции имеет Татарстан. Там соотношение составляет 1,93, за чертой бедности находится 7,2% населения, крайней бедности — 0,8%.
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