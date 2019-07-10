В Пензенской области 13,5% населения живет за чертой бедности — рейтинг Общество

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Доля населения Пензенской области, живущего за чертой бедности, составляет 13,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами агентства РИА Рейтинг.

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Согласно обнародованной информации, за чертой крайней бедности в Пензенской области находится 1,4% населения.

Представителями агентства анализировались медианные доходы населения, которые рассчитаны на основе данных Росстата, полученных по новой методике 2019 года.

Предполагается, что население за чертой бедности имеет доходы ниже регионального прожиточного минимума, крайней бедности — менее половины этого минимума.

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Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году составило в Пензенской области 1,33. По этому показателю субъект федерации занял в стране лишь 63 место.

Лидером рейтинга регионов по уровню доходов населения стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где они более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В тройку лидеров вошли также Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Москва расположилась на 7 строчке, Санкт-Петербург — на 9 месте.

Среди субъектов Приволжского федерального округа лучшие позиции имеет Татарстан. Там соотношение составляет 1,93, за чертой бедности находится 7,2% населения, крайней бедности — 0,8%.