Педагог из Пензы выиграла на «Тавриде» грант в 100 тыс. рублей Образование

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Педагог детской музыкальной школы имени В.П. Чеха, студентка Пензенского государственного университета Таисия Гришина выиграла грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Школа ритма» по итогам десятой смены всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида 5.0» в Крыму, закрытие которой состоялось во вторник, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

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Таисия Гришина пояснила, что с использованием этих средств будут созданы классы для занятий перкуссией.

«Мы будем играть на бонго, конги и ксилофоне. Помещение предоставит детская школа искусств имени Чеха. Преподаватели класса ударных помогут мне в реализации проекта», — пояснила она.

28-летний педагог отметила, что также планируется провести конкурс «Ritmic» и три мастер-класса.

«Ritmic» — это конкурс для ударных музыкантов, например, барабанщиков, перкуссионистов и, возможно, бас-гитаристов. Положение конкурса мы будем разрабатывать детальнее в начале этого учебного года. Надеюсь, что с поддержкой «Тавриды» у нас все получится», — сказала Таисия Гришина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году Таисия Гришина уже становилась победительницей конкурса проектов на всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».

Тогда она получила грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Снова в моде».