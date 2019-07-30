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Пензенская область прошла отбор для реализации проекта «Билет в будущее»

08:31 | 30.07.2019 | Образование

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Пензенская область в числе 36 субъектов России стала победителем конкурса по отбору регионов для реализации практических мероприятий проекта по профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов «Билет в будущее» в 2019 году.

Пензенская область прошла отбор для реализации проекта «Билет в будущее». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу специальной экспертной комиссии агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), всего было подано 58 заявок.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, к реализации мероприятий в Пензенской области приступят в сентябре. Ими будут охвачены около 4 тыс. школьников.

Участники проекта «Билет в будущее» пройдут тестирование, определяющее их профессиональные предпочтения и текущий уровень осведомленности о современных перспективных отраслях и востребованных компетенциях. Методика опроса основана на научных трудах отечественных исследователей и практике экспертов WorldSkills Russia, апробирована на участниках нескольких возрастных групп.

Тестирование проводится в три этапа. Каждый из них последовательно помогает ответить на вопросы: «Как осознанно выбрать профессию?», «Какие у меня способности?», «Какие сферы мне интересны и что я знаю о них?»

По итогам тестов школьники получают отчет с интерпретациями своих результатов и рекомендациями по развитию, а также по построению профессиональной траектории.

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