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В Минобразования склоняются к проведению линеек 1 сентября, но решение пока не принято

12:51 | 31.07.2019 | Образование

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Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области склоняется к тому, чтобы рекомендовать школам провести торжественные линейки в честь Дня знаний в воскресенье, 1 сентября, и не переносить их на первый рабочий день осени. Об этом сообщил глава Минобразования Александр Воронков в ходе пресс-конференции в среду, 31 июля.

В Минобразования склоняются к проведению линеек 1 сентября, но решение пока не принято. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что 1 сентября не первый раз приходится на воскресенье, но это всегда вызывает споры о дате проведения торжественных линеек.

«Вообще образовательный процесс и учебные занятия начинаются в понедельник, 2 сентября, но 1 сентября — традиционно это праздник, посвященный Дню знаний, и многие высказывают свою позицию, чтобы провести торжественные мероприятия, связанные с первым звонком, с Днем знаний, именно 1 сентября, тем более это выходной день», — сказал Александр Воронков.

По его словам, окончательное решение пока не принято и в дальнейшем будет отражено в официальном документе министерства.

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«Впереди еще есть время, вопрос данный рассматривается, но есть мнение губернатора, и оно, естественно, также строится на том, что необходимо людям дать возможность посетить линейки, торжественные мероприятия не в рабочий день, а в воскресенье», — уточнил Александр Воронков.

Глава Минобразования подчеркнул, что выбор даты проведения линеек находится в компетенции самих школ, однако профильное ведомство рекомендует проводить их в один день, чтобы обеспечить безопасность праздника.

Он добавил, что в Бурятии власти оставили дату линеек на усмотрение образовательных организаций, а в Северной Осетии из-за дней памяти о теракте в Беслане, который произошел в 2004 году, мероприятие перенесли на 4 сентября.

«Это определяет и рекомендует образовательным организациям сам регион. В большинстве регионов Российской Федерации пройдут торжественные мероприятия 2 сентября, и сразу дети будут учиться», — сказал он.

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