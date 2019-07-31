Приемку прошли более 230 пензенских образовательных организаций Образование

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. 232 образовательные организации Пензенской области, расположенные в 404 зданиях, из 568 прошли комиссионную приемку готовности к новому учебному году. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе пресс-конференции в среду, 31 июля.

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«Ежегодно каждая образовательная организация готовится к тому, чтобы распахнуть свои двери для детей 1 сентября, и этот учебный год — не исключение. Предъявлено к приемке 568 юридических лиц — это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, которые располагаются в 1 тыс. 42 объектах. Это здания, в которых учатся ребята, в которых идет образовательный процесс», — пояснил он.

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Александр Воронков добавил, что приемка идет в соответствии с графиком.

«Началась она комиссионно 15 июля, и мы планируем завершить к 15 августа. Конечно, будут замечания. Конечно, комиссия предъявляет жесткие требования к подготовке образовательной организации, и будет дано время на устранение данных замечаний», — сказал министр.

Он уточнил, что обследование объектов проводится с участием представителей разных ведомств, в том числе МЧС, Росгвардии и Роспотребнадзора.

«В этом году выделено только из областного бюджета на ремонт муниципальных — подчеркиваю — школ более 140 млн. рублей. [...] Это 80% от стоимости ремонта. Плюс 20% выделяют муниципалитеты, но это по программе [«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы»]. И вне программы на устранение замечаний, которые были выявлены в ходе эксплуатации зданий и сооружений, огромные суммы выделяются муниципальными бюджетами», — отметил Александр Воронков.