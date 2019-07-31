Учебники для школ поступили в Пензенскую область в полном объеме Образование

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Все учебники, закупка которых была организована к новому учебному году, поступили в Пензенскую область. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Более 250 тыс. учебников уже в Пензенской области. Они на базе учколлектора. Все 118 млн. рублей, которые были законтрактованы, сегодня уже переданы издательствам. Поставка завершена полностью», — сказал он в ходе пресс-конференции в региональном Минобразования в среду, 31 июля.

По словам Александра Воронкова, пока в школы передано только 34% книг: они поступили в Сосновоборский, Неверкинский, Камешкирский, Мокшанский, Наровчатский, Вадинский, Никольский и Земетчинский районы; остальные учебники сейчас готовят к отправке.

«Каждая школа заявку готовила отдельно и каждой школе с доставкой формируется [...] база учебников. Таким образом, все 305 общеобразовательных организаций муниципальных получат учебники по графику, и именно те, которые заказывали данные организации», — пояснил он, добавив, что это произойдет не позднее 1 сентября.

Министр уточнил, что книги закуплены без посредников у 11 издательств.

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«Мы не выбрали какое-то одно издательство. Это сделано специально для того, чтобы была конкуренция. И у нас государственные контракты школы заключали напрямую, [...] но министерство образования контролирует наличие учебного фонда, который имеется в образовательных организациях, который заказан и поставляется, чтобы ежегодно не менялись учебные линейки по прихоти образовательной организации или конкретного учителя», — сказал он.

Александр Воронков также обратился к учащимся с просьбой бережно относиться к книгам, как это было принято у предыдущих поколений школьников.

«Библиотекари их поставят на учет, и учебные комплекты будут розданы детям. Многие родители, слыша, когда мы говорим о закупках учебников на такие огромные суммы, желают видеть все только новые учебники. На самом деле это не так. [...] Использование учебного библиотечного фонда может быть в течение нескольких лет», — отметил он.