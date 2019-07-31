В Пензенской области в первый класс пойдут около 13,5 тыс. учеников Образование

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Около 13,5 тыс. учеников пойдут в Пензенской области в первый класс в 2019 году. Об этом сообщил глава регионального Минобразования Александр Воронков.

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«В этом году первоклассников меньше почти на 300 ребят. Придут в школы 13 тыс. 438 первоклассников», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду, 31 июля.

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Министр добавил, что в школах ко Дню знаний готовят интересные сценарии, стараются задействовать в торжественном мероприятии как можно больше участников, а также составляют планы первых уроков в учебном году.

По словам Александра Воронкова, в праздничный день первоклассникам расскажут об истории и современности России и Пензенской области, остальным школьникам представят проект «А мы из Пензы. Наследники победителей», который будет реализован на территории региона в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава ведомства отметил, что всего в Пензенской области в 2019 году в школу пойдут 127 тыс. 336 учеников.

«Это больше, чем в прошлом учебном году», — пояснил он.