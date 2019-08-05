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Запрет сбора денег на нужды пензенских школ спровоцировал поток жалоб на поборы

10:05 | 05.08.2019 | Образование

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Количество жалоб на поборы в школах Пензенской области увеличилось после того, как в очередной раз был озвучен запрет собирать с родителей учащихся деньги на нужды учреждения. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Запрет сбора денег на нужды пензенских школ спровоцировал поток жалоб на поборы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигналы есть. Они увеличились, когда эту тему вновь подняли», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 августа.

Министр уточнил, что жалобы поступали из Пензы и Бессоновского района.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю правительства Пензенской области Олегу Ягову и Александру Воронкову по каждому такому сигналу выезжать на место и разбираться в ситуации.

По мнению главы региона, при подтверждении факта поборов в конкретной школе директор учреждения должен быть освобожден от занимаемой должности.

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