Запрет сбора денег на нужды пензенских школ спровоцировал поток жалоб на поборы Образование

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Количество жалоб на поборы в школах Пензенской области увеличилось после того, как в очередной раз был озвучен запрет собирать с родителей учащихся деньги на нужды учреждения. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Сигналы есть. Они увеличились, когда эту тему вновь подняли», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 августа.

Министр уточнил, что жалобы поступали из Пензы и Бессоновского района.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю правительства Пензенской области Олегу Ягову и Александру Воронкову по каждому такому сигналу выезжать на место и разбираться в ситуации.

По мнению главы региона, при подтверждении факта поборов в конкретной школе директор учреждения должен быть освобожден от занимаемой должности.