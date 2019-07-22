EN
19:17:40 Понедельник, 22 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор запретил собирать деньги на школьные нужды

13:46 | 22.07.2019 | Образование

Печать

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запретил собирать с родителей учащихся деньги на школьные нужды.

Пензенский губернатор запретил собирать деньги на школьные нужды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Запрещаю! У нас особенно это развито в областном центре, городе Пензе. В районах — это редкий случай. В сельских школах этого практически нет, жалоб нет. Но у города — это болезнь», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 22 июля.

Вместе с тем, по мнению губернатора, допустимой является ситуация, когда кто-то из родителей-бизнесменов считает возможным улучшать материальную базу класса по собственной инициативе или по просьбе педагога либо директора учреждения.

«Это должно носить исключительно добровольный характер, но «обилечивать» каждого родителя: «Сдайте по 1 тыс. рублей, по 500 рублей на школьные нужды» запрещаю», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился довести эту информацию до директоров школ.

Читайте также

Иван Белозерцев предложил ввести шефство предприятий над школами для исключения поборов

В свою очередь первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, исполняющий обязанности мэра, напомнил, что для исключения поборов в школах в бюджет города ежегодно на каждого ученика закладывается по 500 рублей.

«У нас ситуация должна нормализоваться», — сказал он.

В продолжение темы Иван Белозерцев потребовал обратить особое внимание на ситуации, когда в одном классе учатся дети с разным уровнем доходов.

«Приняли решение на родительским комитете класса, например, или школы какую-то сумму собрать и начинают «добивать», а у человека нет денег. Ну нет! Трудная жизненная ситуация. [...] В состав родительского комитета часто входят обеспеченные родители, [...] и они считают, что 1 тыс. рублей это ни о чем. Для них — «ни о чем», а для человека с небольшим достатком — это огромная-огромная проблема. Это надо понимать», — отметил он.

Загрузка...
Читайте также
Перелом шейного позвонка, предположительно, привел к смерти мужчины на пруду в Армиево Подразделениям пензенского УФСИН передано три автомобиля «Lada Largus»
«МегаФон» представил IoT-решения для бизнеса и муниципалитетов В пензенском АПК за полгода произведена продукция почти на 28 млрд. рублей
Индекс промпроизводства за полугодие составил в Пензенской области 103,3% Стали известны обстоятельства гибели женщины, утонувшей в Кузнецком районе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама