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В Заречном ремонт в большинстве школ завершат до 25 августа

11:10 | 06.08.2019 | Образование

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Заречный, 6 августа 2019. PenzaNews. Большая часть ремонтных работ, которые идут в нескольких школах Заречного Пензенской области, будет завершена до 25 августа. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

В Заречном ремонт в большинстве школ завершат до 25 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, к концу подходит приведение в порядок бассейна в школе №220, которое продолжалось все летние каникулы.

Ремонтом кровли на трех школах — №221, №225 и №230 — занимаются специалисты компаний «Сплав-СК» и «Ремстрой». Общая сумма муниципальных контрактов на обновление крыш составила 5 млн. рублей.

Продолжается капремонт школы №218, где будут выполнены работы на сумму более 5 млн. рублей.

Кроме того, в 1,8 млн. рублей обойдется обновление спортзала начальной школы №222. Сотрудники фирмы «Сфера» меняют электрику, окна и двери. В этом учреждении работы будут завершены позже — в начале сентября.

На последнюю неделю лета запланирована приемка школ к новому учебному году.

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