Пензенская область в 2020–2022 годах получит субсидии в рамках нацпроекта «Образование» Образование

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Пензенская область прошла отбор на предоставление в 2020–2022 годах субсидий в рамках национального проекта «Образование».

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Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства просвещения России, по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта «Современная школа» одобрены заявки 80 субъектов РФ, в числе которых — Пензенская область.

В 2020 году в регионе должно насчитываться 35 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Согласно методическим рекомендациям, они будут создаваться как структурные подразделения общеобразовательных организаций в сельской местности и малых городах.

Предполагается, что деятельность данных центров будет направлена на формирование современных навыков, в том числе по таким предметным областям, как «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». При этом рекомендуется использование «Точек роста» во внеурочное время как общественных пространств, где представители разных возрастов будут иметь возможность для получения новых знаний и самореализации.

Также Пензенская область получит субсидию по направлению «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Всего отбор прошли 43 региона. В соответствии с протоколом комиссии Минпросвещения РФ, Пензенская область должна будет показать результат в 2021 году.

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Третье направление, по которому регион успешно прошел отбор — «Создание центров цифрового образования детей» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Всего комиссия одобрила 65 заявок. Предполагается, что в ближайшие три года — в 2020, 2021 и 2022 — в Пензенской области будет создано по одному центру цифрового образования детей «IT-куб». Каждый из них может быть как самостоятельным юридическим лицом, так и структурным подразделением уже существующей организации.

Предполагается, что «IT-куб» будет представлять собой площадку для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Конечной целью создания таких центров является обеспечение технологического прорыва страны.

Четвертое мероприятие, на которое заявилась Пензенская область — «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Всего отбор прошли 48 регионов. Согласно утвержденному показателю, в 2021 году в Пензенской области должен быть создан центр опережающей профессиональной подготовки.