Областной педагогический форум начнется в Пензе 19 августа Образование

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Областной августовский педагогический форум «Национальный проект «Образование»: от развития личности к процветанию региона» пройдет в Пензе с 19 по 21 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первый день будет представлена панорама лучших педагогических практик по шести направлениям.

В частности, внимание планируется уделить формированию жизненных ориентиров у детей с ограниченными возможностями здоровья, новым методам и инструментам профориентации, цифровой среде в обучении, программе «Культурный норматив школьников», консультационной поддержке родителей и работе центров проведения демонстрационных экзаменов по программам среднего профобразования.

Читайте также

Запрет сбора денег на нужды пензенских школ спровоцировал поток жалоб на поборы

Во второй день запланирована работа экспертных и деловых площадок по семи направлениям национального проекта «Образование». Учреждения, на базе которых форум будет проходить 19 и 20 августа, пока не определены.

Мероприятие завершит работу 21 августа в киноконцертном зале «Пенза».

Для участников и гостей форума будет организована выставка, посвященная стратегическим результатам реализации нацпроекта, состоится презентация проекта «А мы из Пензы: наследники победителей». Кроме того, учащиеся представят работы, посвященные 80-летию со дня образования региона.

Итоги работы форума подведут на пленарном заседании, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.