Объявлен аукцион на строительство нового корпуса детсада на улице Антонова в Пензе Образование

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на возведение корпуса №2 детского сада №4 «Солнышко» на улице Антонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26 млн. 566 тыс. 650 рублей.

Читайте также

В Пензе повторно проведут аукцион на строительство детсада на улице Депутатской

Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в размере почти 21,4 млн. рублей, областного — около 1,9 млн. рублей и городского — более 3,3 млн. рублей.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, новый корпус будет предназначен для детей ясельного возраста от двух месяцев до 3 лет.

На первом этаже планируется расположить вестибюль с тамбуром, две группы, а также кладовую для инвентаря и санузел.

Кроме того, проектом предусмотрены подвальный этаж и техническое подполье.

Электронный аукцион состоится 16 августа.