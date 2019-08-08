Объявлен аукцион на строительство нового корпуса детсада на улице Антонова в Пензе
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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на возведение корпуса №2 детского сада №4 «Солнышко» на улице Антонова.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26 млн. 566 тыс. 650 рублей.
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Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в размере почти 21,4 млн. рублей, областного — около 1,9 млн. рублей и городского — более 3,3 млн. рублей.
Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, новый корпус будет предназначен для детей ясельного возраста от двух месяцев до 3 лет.
На первом этаже планируется расположить вестибюль с тамбуром, две группы, а также кладовую для инвентаря и санузел.
Кроме того, проектом предусмотрены подвальный этаж и техническое подполье.
Электронный аукцион состоится 16 августа.