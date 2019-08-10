В Пензе вновь объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на улице Депутатской Образование

Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило новый электронный аукцион по определению подрядчика на возведение корпуса детского сада на улице Депутатской после того, как предыдущий был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 55 млн. 148 тыс. 590 рублей.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: городского — в сумме примерно 32,6 млн. рублей, федерального — почти 20,8 млн. рублей, а также областного — 1,8 млн. рублей.

Проектом предусмотрен подземный теплый переход с пристроенной лестничной клеткой для связи нового корпуса с существующим. Над подземным теплым переходом будут организованы проезд и тротуар из асфальтобетонного покрытия. Главный вход в корпус оснастят пандусом для маломобильных групп населения.

Ожидается, что новый корпус будет предназначен для детей ясельного возраста — от двух месяцев до 3 лет.

Электронный аукцион назначен на 16 августа.