Подростки из Сердобска станут участниками съезда школьных лесничеств Образование

Брянск, 12 августа 2019. PenzaNews. Команда «Сурские эколята» из Сердобска Пензенской области примет участие во всероссийском съезде школьных лесничеств, который пройдет на базе брянского областного центра оздоровления «Деснянка» с 9 по 12 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сердобское объединение, функционирующее на базе городского центра детского творчества, будет представлять регион на данном мероприятии, поскольку его члены становились призерами конкурсов разного уровня и выразили готовность поехать на слет.

Команда сформирована из трех 9-классников — Олеси Максимовой, Дениса Плетнева и Ксении Солодовник, а также их руководителя Александра Морунова.

В ходе слета планируется подвести итоги деятельности школьных лесничеств и обменяться опытом.

Для педагогов и специалистов пройдет конференция «Актуальные вопросы профессиональной ориентации обучающихся школьных лесничеств в современных условиях развития лесной отрасли».

Среди учащихся 8–11 классов будет организован командный конкурс «Хранители леса». В его программу включена творческая презентация объединений и проверка ряда практических навыков, например, измерения диаметра и высоты дерева, посадки саженцев с использованием меча Колесова, тушения условного пожара, определения растений по внешним признакам и семенам, зверей и птиц — по голосам, коллекциям гнезд, чучелам и иллюстрациям, а также следам жизнедеятельности.

Читайте также

Объявлена пензенская экологическая премия «Зеленая волна»

Кроме того, будет проверяться умение решать экологические или природоохранные задачи, знание тактики тушения лесных пожаров, отличий съедобных растений и грибов, способов очистки воды в походных условиях и методов оказания первой медицинской помощи.

По одному участнику от команды будет заявлено на индивидуальные конкурсы «Юные лесоводы», «Юные зоологи» и «Юные ботаники».

Всероссийский слет школьных лесничеств проводится один раз в два года.

В 2019-м он посвящен 70-летию со дня образования первого школьного лесничества в России, созданного на базе средней школы №1 имени Б.В. Белявского в городе Жуковке Брянской области.