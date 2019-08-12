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Подростки из Сердобска станут участниками съезда школьных лесничеств

15:27 | 12.08.2019 | Образование

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Брянск, 12 августа 2019. PenzaNews. Команда «Сурские эколята» из Сердобска Пензенской области примет участие во всероссийском съезде школьных лесничеств, который пройдет на базе брянского областного центра оздоровления «Деснянка» с 9 по 12 сентября.

Подростки из Сердобска станут участниками съезда школьных лесничеств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сердобское объединение, функционирующее на базе городского центра детского творчества, будет представлять регион на данном мероприятии, поскольку его члены становились призерами конкурсов разного уровня и выразили готовность поехать на слет.

Команда сформирована из трех 9-классников — Олеси Максимовой, Дениса Плетнева и Ксении Солодовник, а также их руководителя Александра Морунова.

В ходе слета планируется подвести итоги деятельности школьных лесничеств и обменяться опытом.

Для педагогов и специалистов пройдет конференция «Актуальные вопросы профессиональной ориентации обучающихся школьных лесничеств в современных условиях развития лесной отрасли».

Среди учащихся 8–11 классов будет организован командный конкурс «Хранители леса». В его программу включена творческая презентация объединений и проверка ряда практических навыков, например, измерения диаметра и высоты дерева, посадки саженцев с использованием меча Колесова, тушения условного пожара, определения растений по внешним признакам и семенам, зверей и птиц — по голосам, коллекциям гнезд, чучелам и иллюстрациям, а также следам жизнедеятельности.

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Кроме того, будет проверяться умение решать экологические или природоохранные задачи, знание тактики тушения лесных пожаров, отличий съедобных растений и грибов, способов очистки воды в походных условиях и методов оказания первой медицинской помощи.

По одному участнику от команды будет заявлено на индивидуальные конкурсы «Юные лесоводы», «Юные зоологи» и «Юные ботаники».

Всероссийский слет школьных лесничеств проводится один раз в два года.

В 2019-м он посвящен 70-летию со дня образования первого школьного лесничества в России, созданного на базе средней школы №1 имени Б.В. Белявского в городе Жуковке Брянской области.

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