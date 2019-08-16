В корпусе бывшего училища в Пензе создадут 400 мест для школьников Образование

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Почти 400 дополнительных учебных мест будет создано в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы благодаря переоборудованию корпуса бывшего профессионально-технического училища, переданного кадетской школе №70. Об этом сообщил начальник управления образования областного центра Юрий Голодяев.

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«Мы в течение нескольких лет переоборудуем помещения под учебные классы. Микрорайон ГПЗ очень активно развивается. На следующий год мы надеемся ремонт завершить, в том числе с помощью регионального бюджета», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам в минувший четверг, 15 августа.

Начальник городского управления образования уточнил, что в результате в здании получится разместить 18 учебных классов.

«Таким образом мы создаем запас для развития микрорайона. Учебные помещения к приходу детей будут готовы», — цитирует Юрия Голодяева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе встречи с жителями 21 мая 2019 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы в 2020 году планируется начать строительство новой школы.

Ожидается, что учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест.