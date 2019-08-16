На базе школы №50 в Пензе будет создан ресурсный класс Образование

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Второй в Пензе ресурсный кабинет для детей с особенностями развития будет открыт в 2019 году на базе школы №50. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

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«Ремонтные работы там завершаются в ближайшие дни», — пояснил он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам в минувший четверг, 15 августа.

Начальник управления образования напомнил, что первый в регионе ресурсный кабинет для детей с расстройствами аутистического спектра был открыт в прошлом году в лицее №2.

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«Опыт работы класса убедил нас и родителей, что это достаточно эффективная методика», — цитирует Юрия Голодяева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ресурсный кабинет для детей с расстройствами аутистического спектра начал работу в лицее №2 города Пензы в 2018 году.

У каждого из школьников, которые там обучаются, есть свой наставник. Занятия с воспитанниками проводят педагог, логопед, дефектолог и психолог.

1 февраля 2019 года в ходе рабочего визита в Пензу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова положительно оценила работу кабинета и предложила создать на базе лицея методический центр по работе с детьми-аутистами, где будет оказываться поддержка родителям и педагогам.