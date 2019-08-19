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В Пензенской области 7 сентября будет выходным днем для учителей и школьников

09:35 | 19.08.2019 | Образование

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Суббота, 7 сентября, будет в Пензенской области выходным днем для школьников и учителей в связи с тем, что праздник в честь Дня знаний решено не переносить с воскресенья на другую дату. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области 7 сентября будет выходным днем для учителей и школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это будет справедливо и по отношению к учителям и, безусловно, к детям», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Вместе с тем глава региона предложил провести 7 сентября дни открытых дверей в учреждениях культуры, которые учащиеся могли бы посетить в выходной вместе с родителями бесплатно.

Иван Белозерцев добавил, что также следует обсудить возможность бесплатного посещения с субъектами бизнеса.

«С собственниками поработать, у кого на балансе аттракционы, чтобы они пошли навстречу. […] Давить административно никого не надо, но договариваться, просить об этом нужно», — пояснил губернатор.

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