В Пензенской области 7 сентября будет выходным днем для учителей и школьников Образование

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Суббота, 7 сентября, будет в Пензенской области выходным днем для школьников и учителей в связи с тем, что праздник в честь Дня знаний решено не переносить с воскресенья на другую дату. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это будет справедливо и по отношению к учителям и, безусловно, к детям», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Вместе с тем глава региона предложил провести 7 сентября дни открытых дверей в учреждениях культуры, которые учащиеся могли бы посетить в выходной вместе с родителями бесплатно.

Иван Белозерцев добавил, что также следует обсудить возможность бесплатного посещения с субъектами бизнеса.

«С собственниками поработать, у кого на балансе аттракционы, чтобы они пошли навстречу. […] Давить административно никого не надо, но договариваться, просить об этом нужно», — пояснил губернатор.