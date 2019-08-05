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Линейки в честь Дня знаний в Пензенской области проведут 1 сентября

16:23 | 05.08.2019 | Образование

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области приняло решение рекомендовать школам провести торжественные линейки в честь Дня знаний в воскресенье, 1 сентября, и не переносить их на первый рабочий день осени. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минобразования в понедельник, 5 августа.

Линейки в честь Дня знаний в Пензенской области проведут 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 сентября пройдут торжественные линейки. Для первоклассников — урок знакомства со школой, а для старших классов — презентация проекта «А мы из Пензы: наследники победителей. Учебные занятия начнутся 2 сентября», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что официальный документ, где будет закреплена рекомендация о дате проведения на территории региона торжественных линеек, пока находится на стадии согласования.

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По данным пресс-службы, всем педагогам будет компенсирована работа в выходной день.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 сентября в 2019 году приходится на воскресенье, в связи с чем возник вопрос о том, когда проводить торжественные линейки в честь начала учебного года — в выходной день или в рабочий.

30 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил мнение, что «лучше сохранить традицию и провести праздник 1 сентября». На следующий день министр образования региона Александр Воронков сообщил, что в ведомстве склоняются к такой же точке зрения, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

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