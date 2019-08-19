Предложено чествовать выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в Пензенской области Образование

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил ввести традицию чествования на региональном августовском педагогическом форуме выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в 2019 году в регионе зафиксировано рекордное количество учащихся, показавших на ЕГЭ максимальный результат.

Иван Белозерцев выразил мнение о том, что будет правильным отметить успехи таких выпускников на мероприятии, посвященном школьному образованию в целом.

«Понятно, мы проводим это для учителей, для директоров. Понятно, там ставятся задачи развития образования. Но если будут одаренные дети, которые заслужили, и мы о них скажем, […] это будет очень правильно», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 19 августа.

Губернатор также поделился своими переживаниями по поводу того, что многие одаренные выпускники покинут регион, чтобы учиться в лучших вузах страны.

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«С другой стороны, понимаешь, что мы это делаем для России, для дальнейшего развития, для нашей экономики в дальнейшем», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году в Пензенской области 34 работы по итогам ЕГЭ были оценены на 100 баллов.



Пятеро выпускников показали максимальный результат по итогам ЕГЭ по математике профильного уровня, трое — по литературе, пятеро — по истории, семеро — по химии, еще семеро — по русскому языку, трое — по физике, один по обществознанию, трое — по информатике и ИКТ.

При этом двое получили по 100 баллов сразу по двум предметам.