Пензенские педагоги 27 августа соберутся на турслете Образование

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Региональный туристский слет работников образования состоится на базе лагеря «Радуга» в поселке Подлесном Бессоновского района Пензенской области с 27 по 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Команды посоревнуются в различных дисциплинах, в том числе в прохождении туристских маршрутов и спортивном ориентировании.

Также педагогам предстоит показать навыки организации быта, знание родного края, принять участие в конкурсах походной кухни и фотографий.

Кроме того, в рамках слета будет проведена дискуссионная площадка «Детский туризм — наше достояние».

Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными призами министерства образования Пензенской области и регионального профсоюза работников народного образования и науки РФ.