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Губернатор предложил учредить звание «Народный учитель Пензенской области»

16:20 | 21.08.2019 | Образование

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил учредить почетное звание «Народный учитель Пензенской области».

Губернатор предложил учредить звание «Народный учитель Пензенской области»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его мнению, это позволит отметить труд педагогов, посвятивших жизнь работе с детьми.

«От качества ваших знаний, от нравственных ориентиров, которые вы задаете своим ученикам, от вашего педагогического мастерства, мудрости и терпения зависят не только уровень образования и профессиональная подготовка учащихся, но и духовное развитие подрастающего поколения», — отметил он, обращаясь к участникам областного педагогического форума «Национальный проект «Образование»: от развития к процветанию региона» в киноконцертном зале «Пенза» в среду, 21 августа.

Глава региона добавил, что о качестве пензенского образования можно судить по результатам экзаменационной кампании.

«По итогам 2018–2019 учебного года 34 работы выпускников были оценены экспертами ЕГЭ на 100 баллов. Это рекордный результат. Я поздравляю всех с его достижением. Особую благодарность выражаю учителям, подготовившим к единому государственному экзамену выпускников, получивших высокую оценку», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе мероприятия губернатор дал поручение разработать региональную модель наставничества, которая должна способствовать формированию кадрового педагогического резерва.

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