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Пензенская школа искусств «Квинта» будет располагаться в одном здании

12:37 | 22.08.2019 | Образование

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Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Детская школа искусств «Квинта», которая прежде располагалась в двух зданиях, с начала нового учебного года будет работать в Пензе на улице Терновского, 180.

Пензенская школа искусств «Квинта» будет располагаться в одном здании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Готовится к новому учебному году детская школа искусств «Квинта». Раньше ее отделение размещалось на арендуемых площадях в РДК «Терновский», теперь, после завершения ремонта, в одном здании на улице Терновского. Для этого передали часть помещений, что позволит не только создать комфортные условия для обучения, но и увеличить количество обучающихся», — сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook в четверг, 22 августа.

Он пояснил, что в здании завершен ремонт кровли, идет перепланировка помещений и замена окон.

«В планах — благоустройство прилегающей территории. К сентябрю все должно быть готово для учебного процесса», — добавил мэр.

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