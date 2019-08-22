Пензенская школа искусств «Квинта» будет располагаться в одном здании Образование

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Детская школа искусств «Квинта», которая прежде располагалась в двух зданиях, с начала нового учебного года будет работать в Пензе на улице Терновского, 180.

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«Готовится к новому учебному году детская школа искусств «Квинта». Раньше ее отделение размещалось на арендуемых площадях в РДК «Терновский», теперь, после завершения ремонта, в одном здании на улице Терновского. Для этого передали часть помещений, что позволит не только создать комфортные условия для обучения, но и увеличить количество обучающихся», — сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook в четверг, 22 августа.

Он пояснил, что в здании завершен ремонт кровли, идет перепланировка помещений и замена окон.

«В планах — благоустройство прилегающей территории. К сентябрю все должно быть готово для учебного процесса», — добавил мэр.