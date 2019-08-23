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В Пензе более 50 бизнесменов помогли со сбором детей в школу

14:16 | 23.08.2019 | Образование

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Более 50 представителей бизнеса присоединились к акции «Собери ребенка к школе» в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе более 50 бизнесменов помогли со сбором детей в школу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе продолжается акция «Собери ребенка к школе», которую инициировал губернатор [Иван Белозерцев]. Радует, что в Пензе много неравнодушных людей — откликнулись и оказали содействие более 50 руководителей предприятий и организаций, предпринимателей города», — написал мэр на своей странице в Facebook в пятницу, 23 августа.

Он уточнил, что, по последним данным, помощь в подготовке к новому учебному году получили 840 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Им подарили школьные ранцы, наборы канцелярских товаров. Всего в подобной поддержке в Пензе нуждаются 1 тыс. 243 ребенка — 460 первоклассников, 783 учеников более старших классов. Работу продолжаем», — добавил Виктор Кувайцев.

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