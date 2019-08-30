EN
18:28:00 Пятница, 30 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области стартует просветительский проект «Культурный автобус»

10:10 | 30.08.2019 | Образование

Печать

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Реализация нового просветительского проекта «Культурный автобус» начнется в Пензенской области в 2019–2020 учебном году.

В Пензенской области стартует просветительский проект «Культурный автобус». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках школьные автобусы будут оснащены оборудованием для трансляции видеороликов и короткометражных документальных фильмов.

Первым к реализации проекта подключится Пензенский район, а затем — все остальные.

«В регионе более 7 тыс. детей ежедневно осуществляют поездку от дома до школы и обратно. Время поездки — 10–15 минут, и это время должно быть полезным для ребенка», — пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Читайте также

Олег Ягов представил коллегам из регионов пензенскую концепцию культурного просвещения

Он добавил, что содержательное наполнение проекта будет обсуждаться с представителями всех районов области, а результатом должно стать знакомство школьников с историей и культурой родного края.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, реализацией проекта «Культурный автобус» занимается автономная некоммерческая организация социально-педагогического сопровождения событий в жизни детей и молодежи «Пламенный» во главе с директором Михаилом Кичатовым.

В мае 2019 года она была включена в реестр НКО – получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами власти Пензенской области. Ей выделен грант в 250 тыс. рублей по направлению «Развитие институтов гражданского общества».

Ожидается, что видеоконтент для трансляции в школьных автобусах будет обновляться несколько раз в месяц при содействии с различными министерствами и ведомствами, образовательными организациями и общественными объединениями.

Загрузка...
Читайте также
Лисовол не видит работы участковых уполномоченных полиции в Пензе В Пензе строительство школы на ГПЗ-24 запланировано на 2021 год
В Пензе на расселение аварийного жилья в 2019 году предусмотрено 182 млн. рублей Улицу Володарского в Пензе перекроют на время крестного хода 31 августа
В Пензе при реализации проекта «БКАД» создано более 300 парковочных мест Приобретено оборудование для пензенского ПЭТ/КТ-центра
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама