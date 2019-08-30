В Пензенской области стартует просветительский проект «Культурный автобус» Образование

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Реализация нового просветительского проекта «Культурный автобус» начнется в Пензенской области в 2019–2020 учебном году.

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В его рамках школьные автобусы будут оснащены оборудованием для трансляции видеороликов и короткометражных документальных фильмов.

Первым к реализации проекта подключится Пензенский район, а затем — все остальные.

«В регионе более 7 тыс. детей ежедневно осуществляют поездку от дома до школы и обратно. Время поездки — 10–15 минут, и это время должно быть полезным для ребенка», — пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

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Он добавил, что содержательное наполнение проекта будет обсуждаться с представителями всех районов области, а результатом должно стать знакомство школьников с историей и культурой родного края.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, реализацией проекта «Культурный автобус» занимается автономная некоммерческая организация социально-педагогического сопровождения событий в жизни детей и молодежи «Пламенный» во главе с директором Михаилом Кичатовым.

В мае 2019 года она была включена в реестр НКО – получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами власти Пензенской области. Ей выделен грант в 250 тыс. рублей по направлению «Развитие институтов гражданского общества».

Ожидается, что видеоконтент для трансляции в школьных автобусах будет обновляться несколько раз в месяц при содействии с различными министерствами и ведомствами, образовательными организациями и общественными объединениями.